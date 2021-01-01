Печать на синтетической ткани, производство текстильных изделий на заказ
Для печати мы применяем только гипоаллергенные красители без запаха, которые безопасны для людей и домашних любимцев. Закажите в PrintDecoTex печать на ткани, и вы получите изделие с очень ярким и долговечным принтом, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы и не исчезнет с полотна после многочисленных стирок. Вы не знаете, какой принт нанести на изделие? Команда наших дизайнеров создаст уникальный принт специально для вас. Вы получите уникальную вещь, которая подчеркнет вашу индивидуальность. PrintDecoTex поможет воплотить любые дизайнерские идеи как в интерьере, так и в одежде. Помимо печати на синтетических тканях мы осуществляем пошив текстильной продукции по индивидуальным заказам.
Принт создается на специально подготовленной бумаге, а затем под воздействием высокой температуры переносится на ткань - в этом состоит суть сублимационной печати. В результате получается яркое полотно со стойким принтом.
Длина
Цена за погонный метр (150см)
10-50 п.м
360 ₽
50-200 п.м.
305 ₽
200-1000 п.м.
230 ₽
1000-1500 п.м.
205 ₽
от 1500 п.м.
договорная
до 160 см
от 10 м
Цветовой диапазон - палитра CMYK
Безопасно
Краски без вредных веществ и запаха
Долговечно
Ткань не потеряет яркость и цвет даже после сотни стирок
Точно
Рисунок печатается в полном соответствии с эскизом дизайнера
Огромный выбор тканей
Мы работаем с синтетическими тканями на любой вкус