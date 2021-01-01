Для печати мы применяем только гипоаллергенные красители без запаха, которые безопасны для людей и домашних любимцев. Закажите в PrintDecoTex печать на ткани, и вы получите изделие с очень ярким и долговечным принтом, который будет радовать вас и ваших близких долгие годы и не исчезнет с полотна после многочисленных стирок.

Вы не знаете, какой принт нанести на изделие? Команда наших дизайнеров создаст уникальный принт специально для вас. Вы получите уникальную вещь, которая подчеркнет вашу индивидуальность.

PrintDecoTex поможет воплотить любые дизайнерские идеи как в интерьере, так и в одежде.

Помимо печати на синтетических тканях мы осуществляем пошив текстильной продукции по индивидуальным заказам.